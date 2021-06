Sciacca, insulta i clienti in un bar e aggredisce i carabinieri: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver insultato i clienti di un bar e aggredito i carabinieri che erano giunti in soccorso. I militari erano intervenuti per la segnalazione di un uomo in stato di agitazione. Quest'ultimo all'arrivo dei carabinieri non si è placato ma ha rivolto loro insulti e offese e li ha anche aggrediti.

L’uomo, con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato e portato in carcere. L'aggressore è stato identificato dopo avere disturbato i clienti del locale con insulti e lancio di sedie, provocando un certo allarme nei presenti.

