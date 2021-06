Incidente sulla strada per Menfi, 18enne di Santa Margherita muore dopo due giorni: donati gli organi

Espianto degli organi autorizzato dai genitori per Raffaele Lorè, un 18enne di Santa Margherita Belice, nell’Agrigentino morto oggi pomeriggio nella rianimazione dell’ospedale Villa Sofia per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale che collega il piccolo centro alla località balneare di Porto Palo Menfi.

Il ragazzo, studente al liceo Scientifico 'Enrico Fermi' di Sciacca, era insieme a un coetaneo e sedeva nel sedile anteriore accanto all’amico che era al volante di una Fiat Panda.

Per cause in corso di accertamento la vettura si è scontrata con un altro veicolo che viaggiava nella direzione opposta, sul quale c'erano due donne. Tutti e quattro sono stati trasportati all’ospedale 'Giovanni Paolo II' di Sciacca ed al 'Vittorio Emanuele' di Castelvetramo per le cure del caso, ma solo per Raffaele nella tarda serata è stato necessario il trasferimento all’ospedale 'Villa Sofià di Palermo per i gravissimi traumi riportati nell’impatto. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, fino alla morte.

