Quota 100, pensionamenti anticipati al Comune di Canicattì: si svuotano gli uffici

Continua l’emorragia del personale dagli uffici del comune di Canicattì. Ancora una volta ad andare in pensione sono le figure più esperte assieme ai dipendenti anagraficamente più anziani. Ancora una volta nell’ultima tornata di pensionamenti che si concretizzerà a breve ad andare in pensione sono dipendenti comunali che raggiungono il limite di età anagrafica.

Assieme a loro, come scrive Enzo Gallo in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, anche dipendenti che potrebbero rinviare la fuoriuscita dall’organico dell’ente locale ma preferiscono non farlo. Molto più chiaro il segnale che arriva da chi approfitta della possibilità di accedere alla «pensione anticipata quota 100» che l’amministrazione Di Ventura, ormai agli sgoccioli, non è riuscita o non ha provato a trattenere nonostante innegabile il loro valore e competenza assieme ai problemi gestionali che provocheranno lasciando la guida dell’ufficio cui sono preposti.

