Malore su una nave mercantile al largo di Agrigento, muore il comandante

È morto a causa di un malore il comandante della nave da carico «Adapearl», battente bandiera liberiana, in transito nelle acque antistanti il territorio agrigentino e diretta in Spagna.

Dopo la chiamata alla Sala operativa della Guardia costiera di Porto Empedocle, è intervenuta una motovedetta che, con non poche difficoltà a causa delle condizioni del mare, ha effettuato il trasbordo dell’uomo, per il successivo trasferimento in porto, dove ad attenderlo c'era il personale del 118. Il personale di soccorso, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del quarantatreenne di nazionalità turca a seguito di attacco cardiaco, come accertato dal medico legale.

