Ospedale di Ribera, nominato il primario di Malattie infettive

È stato nominato il dirigente medico infettivologo che assumerà il coordinamento del reparto di malattie infettive e tropicali dell’ospedale «Fratelli Parlapiano» di Ribera. E’ Fabrizio Benedetto Maria Pulvirenti, già in servizio ed assunto con incarico biennale secondo le norme vigenti.

«L'attivazione dell’unità di malattie infettive e tropicali nel presidio di Ribera - dice il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia - oltre ad ampliare significativamente l’offerta sanitaria, è da considerare un traguardo di importanza storica per l’intero bacino provinciale anche in ragione delle peculiarità geografiche e geopolitiche del suo territorio. Lungo questa direzione, la nomina del neo-dirigente medico infettivologo costituisce una prerogativa essenziale per l’operatività di un reparto mai esistito nell’agrigentino ed atteso da tempo dai cittadini».

«E' il primo passo di un percorso articolato - aggiunge Pulvirenti - giacché le malattie infettive vanno oltre il Covid-19 e rappresentano un supporto per tutte le altre discipline, per il contenimento delle infezioni nosocomiali e per la complessità della patologia sostenuta da patogeni multiresistenti. Nel tempo sarà necessaria l’implementazione di ambulatori nel territorio per migliorare l’offerta comprese le cronicità da infezione da Hiv».

