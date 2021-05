Incidente stradale a Porto Empedocle, investe moto e non si ferma: denunciata

Una 52enne che era alla guida di un'auto che ha avuto un incidente con un Piaggio Liberty 50 a Porto Empedocle non si è fermata a soccorrere il minorenne che era alla guida del ciclomotore. Il ragazzo è stato medicato nell'ospedale di Agrigento dove i medici gli hanno diagnosticato 20 giorni di prognosi per lesioni facciali e trauma cranico.

La donna si è successivamente presentata ai carabinieri spiegando di essere andata via per paura. È stata denunciata, alla Procura di Agrigento, per omissione di soccorso e lesioni personali. Il minorenne è stato invece sanzionato perché guidava il ciclomotore senza avere conseguito la patente.

