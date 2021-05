Apparecchi da gioco irregolari, sequestrati 4 totem in un bar di Licata

All'interno di un bar di Licata, in provincia di Agrigento, sono stati trovate quattro apparecchiature da gioco (totem) irregolari. I funzionari Adm di Palermo hanno provveduto al sequestro delle apparecchiature. Al titolare dell'esercizio è stata elevato una multa di 200.000 euro.

Durante un controllo per l'accertamento della regolarità degli apparecchi da gioco all'interno di pubblici esercizi, i funzionari Adm hanno trovato quattro totem irregolari in un bar di Licata. Le apparecchiature risultavano prive dei nulla osta e di qualsiasi autorizzazione, non conformi alla normativa vigente in materia di giochi.

Pertanto al titolare dell’esercizio è stata elevata la contestazione amministrativa pecuniaria per complessive 200.000 euro, mentre le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

