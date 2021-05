Menfi, un sistema di videosorveglianza per stanare chi sporca

«Installeremo le telecamere, chiederò alla Polizia municipale di svolgere specifici servizi di controllo nonostante le difficoltà di organico. Non daremo tregua a chi si ostina a non rispettare le regole». Scoppia l’ira del vicesindaco e assessore all’Ambiente di Menfi, Ludovico Viviani, dopo l’abbandono di rifiuti ingombranti davanti alle isole ecologiche.

Il Comune di Menfi proprio in questi giorni le ha potenziate con nuovi contenitori e con ulteriori scarrabili per la raccolta dei rifiuti. È un’azione finalizzata a tutelare il territorio, a garantire un corretto conferimento dei rifiuti ed a salvaguardare le bellezza delle località balneari menfitane dove sono concentrate alcune tra le isole ecologiche. «Ancora una volta, con rammarico, registriamo, sgomenti, l’abbandono indiscriminato di ingombranti all’ingresso delle isole di prossimità, in via della Riviera Lido Fiori – dice ancora Viviani – e questo proprio all’indomani della loro sistemazione prima dell’inizio della stagione estiva».

