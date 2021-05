Coronavirus ad Agrigento, il commissario Zappia: "Contagi in calo, servono più vaccini"

«Calano i contagi. Non in maniera decisa, ma calano. I guariti rispetto ai positivi hanno la prevalenza». Lo ha detto ieri, nell’aggiornamento settimanale sull’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, il commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia. Commissario che s’è soffermato in maniera particolare, e non potrebbe essere altrimenti, sulle vaccinazioni in corso.

«Dalla settimana scorsa a oggi abbiamo avuto dei picchi vaccinali importanti. Siamo riusciti a vaccinare 5 mila persone in un giorno, nelle giornate del 13 e 14 per la precisione. Nell’attribuzione del target nello standard vaccinale che Agrigento e provincia dovevano raggiungere –

ha spiegato Zappia –eravamo a 4.400 al giorno. Siamo arrivati a 5 mila al giorno e quindi è un obiettivo che si può raggiungere. C’è un però. Perché, purtroppo, il numero dei vaccini, ancora ad oggi, non è sufficiente: nelle giornate dal 15 al 19 non abbiamo mantenuto le 5 mila vaccinazioni al giorno, ma siamo tornati a 2 mila, 2.500 vaccinazioni al giorno e questo perché non ci sono vaccini disponibili. L’Asp di Agrigento –ha proseguito il commissario straordinario Mario Zappia - sta garantendo i prenotati. La prossima fornitura dovrebbe essere il 26 maggio, fino a quella data abbiamo prenotazioni – per prima e seconda dose – per 15 mila persone da vaccinare».

