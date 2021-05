Coronavirus, la provincia di Agrigento ancora lontana dalla normalità

Il bollettino della pandemia. Ieri, il ministero della Salute segnava – per Agrigento e provincia – 58 nuovi contagi, mentre il giorno prima – stando al bollettino diramato dall’Asp – erano stati 35.

E c’era stato, per fortuna, un solo ricoverato. Intanto, il sindaco di Licata, Pino Galanti, ieri, ha disposto – accertata la presenza di positivi – la chiusura della scuola Euroform. Nelle ultime ore, stando al report dell’Asp, sono stati però, per fortuna, 78 i guariti e per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi.

I ricoverati, negli ospedali agrigentini, risultano essere 47. Di questi, 46 sono in degenza ordinaria-sub intensiva: 29 sono al San Giovanni di Dio, 14 al Fratelli Parlapiano di Ribera, uno è invece Terapia intensiva.

