Crisi idrica senza fine nell'Agrigentino, cinque comuni a secco

Ci risiamo. Più si avvicina la stagione estiva, più si avverte la carenza d’acqua. Un nuovo guasto alla condotta, infatti, lunedì lascerà a secco ben 5 Comuni dell'Agrigentino, tra cui il capoluogo.

La Gestione Commissariale del servizio idrico integrato, Ati Ag9 ha reso noto, infatti, che, Siciliacque ha comunicato che, a partire dalle 8 del 17 maggio interromperà l’alimentazione al partitore idrico di Aragona.

"Pertanto – spiegano i commissari Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell’Aira - la fornitura idrica nei comuni alimentati dal partitore sarà ridotta rispetto agli attuali valori. Nello specifico si tratta di: Agrigento (Zona industriale, San Michele, Fontanelle, serbatoio Madonna delle Rocche, via Unità d’Italia); Aragona; Comitini; Porto Empedocle; Favara; Utenze voltano. La distribuzione idrica in programma per i giorni 17 e 18 maggio in questi Comuni – conclude la gestione commissariale - potrà subire limitazione o slittamenti".

