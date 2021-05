Lampedusa, 4 sbarchi anche nella notte: oltre 2mila migranti arrivati in 24 ore

Sbarchi anche nel cuore della notte. Altri 635 migranti sono arrivati, con 4 barconi, a Lampedusa. Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie nazionalità, a 9 miglia dalla costa.

A ruota, un'altra motovedetta ha trasbordato, lasciando l'imbarcazione alla deriva, altri 87 uomini intercettati a 15 miglia. Alle 3:20 sono sbarcati 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. In contemporanea, sono arrivati altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini. In 24 ore, a Lampedusa si sono registrati 20 sbarchi per un totale di 2.128 persone trasferite all'hotspot.

Il miglioramento delle condizioni meteo e il surriscaldamento delle relazioni diplomatiche con la Libia, ha rilanciato l'emergenza immigrazione nel Canale di Sicilia. Già ieri erano stati oltre 1.400 i migranti approdati sull'isola e subito trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola.

Sono ore segnate da avvistamenti e arrivi a ripetizione che hanno messo a dura prova gli equipaggi delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

L'hotspot dell'isola, che era vuoto, si trova così ad accogliere centinaia di persone, rispetto a una capienza massima di 250 posti. La Prefettura di Agrigento è già al lavoro per pianificare l'evacuazione della struttura. Per oggi è previsto il trasferimento di circa 200 migranti a Porto Empedocle con il traghetto di linea, ma la maggior parte dei migranti dovrebbe essere imbarcato su navi quarantena, come prevedono i protocolli anti Covid.

E mentre la leader di Fratelli d'Italia torna a proporre il blocco navale "per fermare gli scafisti e le Ong che speculano sulle tragedie", Matteo Salvini ha contattato la ministra Lamorgese auspicando un piano di interventi per evitare una escalation degli arrivi. Nei prossimi giorni verrà fatto il punto con il premier Draghi, che la responsabile del Viminale ha sentito in giornata: si va verso la costituzione di una cabina di regia per affrontare il dossier insieme a tutti i ministri coinvolti. La stessa Lamorgese sarà tra una decina di giorni a Tunisi proprio per affrontare il tema migranti.

