Covid, in fiamme la tenda della protezione civile a Sciacca: indagini in corso

Tenda della Protezione civile in fiamme nel piazzale antistante l’ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, nell’agrigentino. Si tratta della tenda utilizzata per le procedure burocratiche che precedono la somministrazione dei vaccini anti Covid, per la verifica cioè della documentazione richiesta.

Da un primo accertamento sembra che le cause non siano di natura accidentale. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. L’inconveniente ha determinato questa mattina un ritardo nell’avvio delle inoculazioni.

