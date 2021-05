Migranti, si svuota l'hotspot di Lampedusa: 96 minori in partenza per Siculiana

Si svuota l'hotspot di Lampedusa, al collasso dopo gli ultimi sbarchi di migranti. Un gruppo di 96 minori non accompagnati è in partenza con il traghetto di linea per Porto Empedocle, nell'Agrigentino, per essere trasferito nel centro d’accoglienza Villa Sikania, a Siculiana.

In giornata, se le condizioni del mare lo consentiranno, si tenterà inoltre di far attraccare la nave 'Allegra' per consentire di effettuare la quarantena ad altri 140 migranti.

A quel punto, nell’hotspot di contrada Imbriacola resteranno, se non ci saranno nuovi approdi, in 37. In meno di due giorni la prefettura di Agrigento ha organizzato il trasferimento delle

723 persone presenti.

