San Leone, torna in funzione il servizio di videosorveglianza

Controllo e sicurezza torneranno ad essere garantiti. E lo si farà con gli impianti di video sorveglianza che sono stati ripristinati venerdì a San Leone. Le telecamere sono tornate dunque a vigilare sul lungomare Falcone-Borsellino, dal molo fino a piazzale Giglia. È stato, infatti, ripristinato – per come ha annunciato l’assessore comunale Giovanni Vaccaro – il servizio del nodo di connessione dell’impianto di videosorveglianza. Ed è stato, di fatto, di un altro segnale importante nel percorso di generale miglioramento delle condizioni di sicurezza a tutela dei cittadini.

«È un altro tassello che, assieme al sindaco Franco Miccichè e gli uffici preposti, abbiamo portato a termine e che andrà ad incidere positivamente sulla sicurezza degli agrigentini soprattutto nell’imminente fase estiva – ha spiegato l’a s s e s s o re comunale Giovanni Vaccaro - . Rimettere in piena funzione questi strumenti di videosorveglianza dimostra quanta attenzione questa amministrazione abbia per tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini e per fare in modo che sia un freno per qualche malintenzionato. L’operatività di questo impianto, come quelli collocati in altre zone della città, è un deterrente e alza il livello di sicurezza e si crea una piena collaborazione anche con gli organi preposti che quotidianamente tutelano l’ordine pubblico e si rende la frazione di San Leone sempre più a passo con i tempi».

La frazione balneare di San Leone è sempre stata «teatro» di alterchi e risse, molto di più quando non esisteva il Coronavirus naturalmente. Gli impianti di video sorveglianza oltre ad essere un deterrente serviranno, è inevitabile che sia così, alle forze dell’ordine per identificare malintenzionati o esagitati appunto.

Nei giorni scorsi, sempre l’amministrazione Miccichè si è dedicata anche alla cura e alla manutenzione costante del verde pubblico. «Rivedere il lungomare Falcone-Borsellino e il fronte mare finalmente ripuliti è un colpo d’occhio non solo per i san leonini ma per tutti coloro che vogliano venire a San Leone quest’estate» – aveva commentato lo stesso assessore Vaccaro - . Sono state pulite e potate le palme e a colpo d’occhio il lungomare è diventato un boulevard in splendida forma.

«Spero che anche i cittadini ci possano aiutare a preservare questo gioiello, saranno infatti anche potenziati i cestelli – ha concluso l’assessore Giovanni Vaccaro - . Naturalmente i lavori di pulizia e cura del verde pubblico saranno effettuati anche negli altri quartieri della città. Sono certo che i cittadini avranno un ruolo importante assieme a questa giunta nel praticare sempre azioni di rispetto e tutela dell’ambiente».

