Viabilità bocciata nell'Agrigentino: "La situazione delle strade è critica"

«Una strada che non ha manutenzione efficiente o non ha meccanismi di sicurezza è una strada che produce morti. In questa provincia, a prescindere dalla sicurezza stradale e dal numero di incidenti, abbiamo globalmente una situazione molto critica che penalizza l’economia agrigentina». Ad analizzare lo stato delle vie di collegamento di Agrigento e provincia non sono stati, non questa volta, i sindacati, gli amministratori o la Chiesa. Ma il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.

E lo ha fatto, con queste parole, parlando del fenomeno dell’infortunistica stradale che è passato da 177 incidenti stradali nel 2017 ad appena 73 lo scorso anno, mentre nel 2019 gli incidenti erano stati ben 138. Il decremento dello scorso anno è, inevitabilmente, dovuto anche e soprattutto alla pandemia da Coronavirus che ha limitato, e continua a limitare, gli spostamenti. Gli incidenti mortali sono passati da 10 nel 2010 ad appena uno lo scorso anno, mentre l’anno prima erano stati 6.

