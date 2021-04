Licata, tenta di evadere dai domiciliari: arrestato giovane

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane responsabile del reato di evasione. È accaduto a Licata. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nelle scorse giornate era stato arrestato poiché trovato all’interno di un appartamento intento a rubare. Inoltre aveva tentato la fuga per sfuggire all’arresto.

L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione ed ivi ricollocato agli arresti domiciliari.

