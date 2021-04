Sorpresi a rubare ferro nel cantiere della statale Agrigento-Caltanissetta, denunciati

Sorpresi a rubare cavi e materiale di ferro dal cantiere della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, di proprietà della Cmc di Ravenna, azienda incaricata di eseguire i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura. Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì, durante il servizio di vigilanza stradale, ha denunciato per furto aggravato alla procura della Repubblica di Agrigento tre persone di Canicattì.

I tre soggetti, già noti per precedenti penali, dopo essersi introdotti in una zona delimitata ed interdetta alla circolazione per i lavori sul viadotto Roveto, territorio del Comune di Castrofilippo, sono stati notati dagli agenti mentre caricavano su un furgone Iveco circa 400 chili di materiale metallico, pur non essendone autorizzati. I tre sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria competente.

