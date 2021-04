Canicattì, allievi in attesa di fare esami: ente di formazione multato per assembramenti

Assembramento di studenti davanti a un centro di formazione di Canicattì, multato il responsabile legale dell'ente.

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di un affollamento di persone davanti ai cancelli del noto centro di formazione. Decine gli allievi nel cortile e sul marciapiede vicino in attesa di svolgere gli esami per ottenere le qualifiche professionali di O.S.A, operatore per risorse Web e altro.

Gli agenti sul posto hanno constatato che davanti all’ingresso non vi fosse nessuna persona addetta alla vigilanza e pertanto non veniva effettuato l'adeguato filtraggio degli allievi nella struttura e neanche attuate le più elementari misure di prevenzione del contagio, come misurazione della temperatura corporea e sanificazione delle mani.

Sebbene, formalmente autorizzato dall’Assessorato Istruzione e Formazione a svolgere esami in presenza, tuttavia l’ente non era riuscito adeguatamente ad organizzare una corretta pianificazione degli ingressi per evitare assembramenti.

Il responsabile legale è stato dunque multato per violazione delle norme anti-Covid.

© Riproduzione riservata