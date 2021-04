Ritrovato il pensionato di Cianciana scomparso: per 8 giorni nei campi si è nutrito di ortaggi

Per una settimana si sarebbe nutrito di ortaggi che raccoglieva nei campi. Dopo otto giorni di ricerche nel pomeriggio di oggi è stato ritrovato vivo nell’agrigentino il sessantenne di Cianciana Carmelo Gagliano di cui non si avevano notizie dallo scorso sabato 17 aprile. L’uomo è in discrete condizioni di salute. Era a ridosso di una grotta, in una zona vicina al suo appezzamento di terreno in contrada Feotto, alla periferia del paese.

Gagliano è stato trasferito all’ospedale di Ribera per alcuni accertamenti. A segnalare la sua presenza sono stati alcuni ciclisti che hanno subito fatto scattare l’allarme. Le ricerche in questi giorni sono state intense da parte di carabinieri e volontari di protezione civile, impegnati anche con unità cinofile e droni. Carmelo Gagliano ha problemi di salute ed erano ormai poche le speranze di trovarlo ancora in vita.

