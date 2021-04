Discarica abusiva terreni confiscati alla mafia a Naro, 4 assolti

Il giudice monocratico Giuseppe Sciarrotta proscioglie quattro imputati dall’accusa di avere realizzato e gestito una discarica di rifiuti non autorizzati di vario genere in contrada Robadao, a Naro. Per il giudice non hanno commesso il fatto.

Si tratta di Calogera Schembri, 86 anni; Calogero Schembri, 89 anni; Vincenza Schembri, 80 anni e Domenico Tuttolomondo, 67 anni. Il processo a carico dei quattro imputati - che sono stati difesi dagli avvocati Anna Barragato, Leonardo Marino e Alessandro Rampello - scaturiva da un controllo, eseguito dalla Guardia di Finanza in seguito a una segnalazione, il 19 dicembre del 2015.

In due particelle di terreni erano stati trovati rifiuti di ogni tipo, ovvero materiali di risulta, eternit e pneumatici usati. Una delle due era di proprietà degli Schembri e l’altra, di proprietà del Comune, era stata confiscata alla mafia e affidata alla cooperativa «Rosario Livatino - Libera Terra».

La Procura, alla luce di questo, ritenne di mandare a processo Tuttolomondo che, all’epoca, era il segretario del consorzio per la legalità e lo sviluppo che aveva disciplinato con un bando la gestione dei terreni. «Era di tutta evidenza completamente estraneo» - scrive adesso il giudice nella motivazione contestuale del verdetto. Assolti anche - come chiesto dal pm Margherita Licata - gli altri tre anziani, i quali, secondo quanto emerso dall’istruttoria, da circa 30 anni avevano abbandonato il terreno

