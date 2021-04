Sciacca, il sindaco consegna (online) le chiavi della città ad Anthony Fauci

L’immunologo statunitense Anthony Fauci, i cui nonni paterni erano originari di Sciacca, incontrerà ufficialmente domani pomeriggio (in modalità online) il sindaco della cittadina agrigentina Francesca Valenti.

Il contatto è stato promosso dalla Siaip (Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica), che ha invitato proprio il professor Fauci ad aprire i lavori della tre giorni del 23° convegno nazionale che inizierà proprio domani pomeriggio.

Avendo appreso dell’intendimento del comune di Sciacca, annunciato nei mesi scorsi, di conferire al professor Fauci la cittadinanza onoraria, la Siaip ha chiesto al sindaco di intervenire ai lavori del convegno medico per un saluto ufficiale e per dare vita ad una sorta di consegna virtuale delle chiavi della città nelle mani del celebre immunologo.

«Recentemente - dichiara il sindaco - ho parlato col professor Fauci, mi ha confermato quanto aveva già dichiarato in più occasioni, ossia il suo fermo intendimento di venire a Sciacca non appena la pandemia lo consentirà. In ogni caso ho accolto di buon grado l’invito della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica, che ringrazio, per un momento che, sebbene virtuale, rende particolarmente orgogliosa la nostra comunità per la indiscutibile credibilità internazionale del professore Fauci».

