Guasto all'acquedotto Fanaco, disagi nei Comuni agrigentini

Guasto all'acquedotto Fanaco nell'Agrigentino. Lo comunica una nota inviata da Siciliacque S.p.A. A partire dalle ore 07:00 del 22 aprile verrà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco per consentire l’esecuzione di diversi interventi di manutenzione.

Sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Ravanusa, Canicattì, Campobello di Licata e Casteltermini, alimentati dal suddetto acquedotto.

Per lo stesso motivo, risulterà minore la fornitura idrica nei comuni di Agrigento (Zona San Michele, Fontanelle, via Unità d’Italia, Serbatoio Madonna delle Rocche), Aragona, Comitini, Porto Empedocle (serbatoi Monserrato e Caliato), Favara e le utenze del Voltano. La distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque avrà ripristinato l’ordinaria fornitura idrica.

