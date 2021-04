Covid, il sindaco Martello: "L'Usca non fa tamponi a chi arriva nelle Pelagie"

"L'Usca non fa i tamponi a chi arriva nelle Pelagie. Mi dicono che i sanitari sono pochi. Così la mia ordinanza per Lampedusa che è zona rossa (5 giorni di quarantena e poi tampone rapido oppure tampone molecolare subito) non serve a nulla". Lo dice il sindaco Totò Martello.

"C'è un'insensibilità da parte dell'assessorato alla Sanità, da parte della presidenza della Regione - aggiunge - e c'è la responsabilità dell'Asp di Palermo. Sarò costretto a revocare l'ordinanza. Ma se entro oggi nn si risolve il problema presenterò un esposto alla procura di Agrigento".

A Lampedusa ci sono 40 positivi su 6500 abitanti e l'indice di contagio non accenna a diminuire. "Sull'isola ci sono 4500 persona da vaccinare - conclude il sindaco - Hanno vaccinato solo 800 persone, militari, insegnanti, parte degli over 80 e alcuni a rischio. Devono portare vaccini e vaccinatori sull'isola e vaccinare la popolazione senza saltare alcuna fila. Va vaccinato chi ne ha diritto".

