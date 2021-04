Vaccini, al via il weekend AstraZeneca per persone tra 60 e 79 anni: 11 centri nell'Agrigentino

Parte anche per la provincia di Agrigento, da oggi fino a domenica, il weekend di vaccinazione straordinaria con AstraZeneca per persone dai 60 ai 79 anni che non presentano patologie o fragilità.

Sarà possibile ricevere il vaccino AstraZeneca, senza prenotazione, dalle 8 alle 22 di ciascuno dei tre giorni nell’hub vaccinale del palacongressi di Agrigento oppure, dalle 8 alle 20, in una delle seguenti strutture: presidio ospedaliero 'San Giovanni di Dio' di Agrigento, 'Giovanni Paolo II' di Sciacca, 'San Giacomo D’Altopasso' di Licata, 'Fratelli Parlapiano' di Ribera, 'Barone Lombardo' di Canicattì, Pta di Bivona, Pte di Cammarata, Pta di Canicattì, Pta di Licata, Pta di Sciacca.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per vincere i timori e tornare ad essere tra le prime regioni italiane per adesione alla campagna vaccinale.

