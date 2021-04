Palma di Montechiaro, travolto da un'auto con la sua bici: 13enne rischia di perdere una gamba

Investito da una Peugeot 3008 guidata da un poliziotto in pieno mentre era lungo la strada statale 115 all'altezza della prima galleria di Palma di Montechiaro. Gravemente ferito un ciclista di appena 13 anni.

L'impatto è stato violento e il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il quadro clinico è apparso subito grave e il ferito è stato trasferito su un elisoccorso del 118 all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale si stanno occupando i carabinieri.

La Peugeot 3008, guidata da un poliziotto in servizio alla Questura di Agrigento, pare che si sia trovata, all'improvviso, davanti un gruppo di 4 ciclisti. Il tredicenne è stato investito in pieno. Subito, il poliziotto ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza del 118. Lungo la statale 115 è atterrato l'elisoccorso. Il tredicenne - stando a quanto emerge in questi momenti - non è in pericolo di vita, ma ha gravissime ferite ad una gamba. I medici dell'ospedale di Caltanissetta faranno il possibile per salvare l'arto.

