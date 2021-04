Circolo abusivo nell'Agrigentino, niente mascherine e nessun distanziamento: 10 sanzionati

I carabinieri della Stazione di Campobello di Licata hanno sanzionato 10 persone trovate all'interno di un circolo abusivo per violazione delle norme anti Covid.

I militari già da qualche giorno avevano posto attenzione allo strano via vai che avevano notato in piazza XX Settembre nel pieno centro del paese. Una volta entrati in un immobile, hanno trovato due tavoli da gioco e dieci persone intente a giocare alle carte senza nessuna mascherina e senza rispetto alcuno delle distanze di sicurezza.

A questo punto i militari hanno proceduto ad elevare dieci sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative anti-Covid per complessivi 4 mila euro.

