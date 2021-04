Incendio nella notte al Verdura Resort di Sciacca, distrutto un magazzino: gravi danni alla struttura

Un incendio sulle cui cause sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, ha completamente distrutto nel corso della notte un magazzino del Verdura Resort di Sciacca. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno dovuto lavorare tutta la notte per domare le fiamme.

Il fuoco si è sviluppato all’interno della struttura dove sono custodite attrezzature varie al servizio dell’attività turistica e i veicoli elettrici utilizzati per i trasferimenti all’interno dell grande area alberghiera dove ha sede un campo da golf. I danni sono ingenti.

Questa mattina sono cominciati gli accertamenti dei carabinieri della locale compagnia.

© Riproduzione riservata