Canicattì, potenziata la raccolta rifiuti a Pasquetta: nuova ordinanza del sindaco

Ordinanza contingibile ed urgente del sindaco di Canicattì per scongiurare problemi igienico-sanitari e garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale. L’ordinanza produrrà effetti solo per la giornata di Pasquetta, cioè domani lunedì 5 aprile, quando l’impianto privato che fornisce il servizio di trattamento della frazione organica resterà chiuso in coincidenza della festività. Sono stati gli stessi responsabili della ditta Marcopolo Srl, titolare dell’impianto di trattamento, a comunicare all’amministrazione comunale la sospensione del servizio.

Il sindaco Ettore Di Ventura così ha deciso di autorizzare il raggruppamento temporaneo di imprese private Sea-Iseda-Ecoin per il giorno di lunedì di Pasquetta a depositare in maniera temporanea la frazione organica proveniente dalla raccolta porta a porta in cassoni scarrabili a tenuta stagna e cielo coperto da posizionare nell’area dell’ex Foro Boario.

L’amministrazione comunale di Canicattì infatti attraverso il funzionario addetto Angela Carruba responsabile della posizione organizzativa Igiene Ambientale ha disposto che il servizio di raccolta dei rifiuti si svolgerà in maniera regolare e puntuale sull’intero territorio comunale anche nella giornata di domani in coincidenza della Pasquetta.

A causa della «zona rossa» vigente sull’intero territorio nazionale sarebbe impossibile anche per gli operatori ecologici festeggiare secondo la tradizione degli anni precedenti la giornata di Pasquetta essendo vietate le riunioni familiari e gli assembramenti.

