Incendio a Canicattì, in fiamme due capannoni di una ditta di autotrasporti

Intorno alle 23 di ieri sera, un incendio in contrada Sciabani ha distrutto un capannone e danneggiato un altro, entrambi di una ditta di autotrasporti di Canicattì, in provincia di Agrigento. All'interno dei capannoni si trovavano camion, attrezzature e merce da consegnare. I danni sono stimati in diverse centinaia di migliaia di euro.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad avvertire le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare fino all’alba. I titolari della ditta «Autotrasporti Carmelo Lo Presti» di Canicattì e gli autisti accorsi sul posto sono riusciti a mettere in salvo alcuni camion. I danni sono stimati in diverse centinaia di migliaia di euro. I carabinieri della Compagnia di Licata, titolari delle indagini, non escludo alcuna ipotesi.

