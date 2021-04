Guasti alle condotte, interruzione idrica a Sciacca e Favara

Guasti alle condotte di adduzione ai serbatoi di acqua che forniscono Sciacca e Favara. La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG comunica l'interruzione di fornitura idrica nelle giornate di oggi, 1 aprile, e domani.

È stato riscontrato un guasto alla condotta di adduzione al serbatoio “Santa Maria”, proveniente dall’impianto di sollevamento idrico “Carboj”, che ha provocato l’interruzione della fornitura idrica ai serbatoi “Santa Maria”, “Muri di Vega” e “Rocche Rosse” del comune di Sciacca. Pertanto, non sarà possibile effettuare la turnazione idrica prevista dai suddetti serbatoi, con conseguenti disservizi idrici per le utenze servite.

Sempre nella data di oggi sarà eseguito un improcrastinabile intervento di manutenzione sulla condotta idrica di adduzione al serbatoio “Cartesio” del comune di Favara, in Via Caduti in Miniera, territorio di Aragona.

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori, sarà necessario ridurre e/o sospendere la fornitura idrica e, quindi, anche alle utenze gestite dal Voltano S.p.A. alimentate dalla relativa condotta di adduzione.

Pertanto, la turnazione idrica prevista nel comune di Favara per oggi 1 aprile e domani 2 potrà subire limitazioni e/o slittamenti.

Sono stati già avviati i necessari lavori di manutenzione, solo a conclusione dei quali sarà possibile ripristinare la distribuzione idrica, che si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

© Riproduzione riservata