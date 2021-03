Procura di Agrigento, prosegue l'inchiesta sulla Scala dei Turchi

L'inchiesta penale in corso sulla Scala dei Turchi proseguirà. A seguito delle risultanze della perizia disposta nell'incidente probatorio per verificare la titolarità ed eventuali responsabilità sulla gestione del sito naturalistico della Scala dei Turchi in Realmonte, dalla Procura di Agrigento filtra la notizia che il procedimento proseguirà in relazione alla controversa proprietà di alcune particelle catastali e soprattutto per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità.

Dalla Procura fanno sapere altresì che compete alla Regione e al Comune di Realmonte la responsabilità della gestione del sito, che non si esclude venga almeno parzialmente restituito al privato in vista della prossima stagione estiva.

