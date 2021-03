Mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid, chiuso un pub ad Aragona

Proseguono incessanti i servizi di controllo del territorio, coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, dedicati al contrasto della diffusione della pandemia di Covid-19 ed al rispetto della vigente normativa anti-contagio.

I Carabinieri della Stazione di Aragona hanno chiuso un pub in centro. I militari hanno contestato a quattro avventori il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di contenimento del contagio e disposto la chiusura dell’esercizio - in quello che era l’ultimo giorno di fascia arancione - per 5 giorni, comminando complessivamente sanzioni pecuniarie per 2 mila euro. Sanzionato anche un altro bar del centro, dove due persone sono state multate poichè non rispettavano le prescrizioni vigenti in materia di covid-19.

Arrestato inoltre un pregiudicato che, il 16 marzo è stato sorpreso mentre rompeva il sigillo del contatore dell'energia della sua abitazione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

