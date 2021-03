Covid 19, pronto l’hub di vaccinazione al Palacongressi di Agrigento: ma mancano i vaccini

L’hub di vaccinazione contro il Covid del Palacongressi di Villaggio Mosè è pronto. Per l’avvio della massiccia campagna anti-contagio mancano però i vaccini.

"Per l’inaugurazione - ha detto, ieri, il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia - dovrebbe arrivare il presidente della Regione, ma quest’ultimo così come gli altri deputati, sono momentaneamente impegnati con la Finanziaria. Troveranno al più presto un momento per venire. Noi, i vaccini che abbiamo li stiamo somministrando, se apriamo l’hub possiamo solo farne una piccola parte perché quello che ci limita è il numero stesso dei vaccini disponibili. Da marzo e ad aprile, per come promesso dal Governo, avremo a disposizione un numero tale di vaccini da consentire, nel più breve tempo possibile, la somministrazione di massa, solo allora l’hub potrà entrare a regime per liberare Agrigento dalla maledetta pandemia".

