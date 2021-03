Coronavirus ad Agrigento, curva dei contagi in salita: preoccupano le scuole

È tornato ad aumentare anche il numero degli alunni – frequentanti le scuole di Agrigento e provincia –positivi al Coronavirus. Dal primo marzo sono risultati essere ben 47 gli studenti – su un totale di 59.500 controllati – contagiati. A fornire i dati, ieri, è stato l’Ufficio scolastico regionale.

Rispetto alla distribuzione per classe, 25 positivi sono nella scuola di secondo grado, 13 nella scuola primaria e i restanti tra infanzia e primo grado. Il rapporto di incidenza media sul totale degli studenti è solo dello 0,08% in totale, sebbene per quanto riguarda il secondo grado questa sale fino allo 0,11%. Le scuole superiori sono infatti in questo momento “sorvegliate speciali” – e s’è visto con i recenti contagi registratisi ai licei Empedocle, Politi e Leonardo - dato l’aumento rapidissimo dei casi positivi con casi probabilmente connessi alla cosiddetta “variante inglese.

”Il nuovo rapporto medio di alunni positivi per classe è quindi dello 1,32, a fine febbraio era dell’1,17. I numeri evidenziano, quindi, un peggioramento: infatti più il numero è vicino all’1, più si evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni). Siamo quindi ben oltre il range “rassicurante".

Secondo l’ultimo bollettino Asp, quello di venerdì sera, nell’Agrigentino, si sono registrati 38 nuovi casi positivi, c’è stato un nuovo ricovero e, per fortuna, 23 guariti. I nuovi casi di Covid-19 sono emersi dopo che sono stati effettuati 494 tamponi, in parte sono derivanti dalle attività di verifica negli istituti scolastici dove sono stati registrati, appunto, diversi casi.

Sono 25 gli agrigentini ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva e 2 – c’è stato un miglioramento di dato in questo caso - quelli che si trovano in Terapia intensiva. Agrigento, venerdì, risultava avere 53 “attualmente positivi”; Campobello di Licata 22; Canicattì, 25; Favara, 24; Licata, 47; Montevago, 14; Palma di Montechiaro, 26; Porto Empedocle, 60; Raffadali, 37; Sciacca, 44.

