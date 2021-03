Rifiuti ad Agrigento, l'ex Provincia fa installare le telecamere contro chi sporca

La polizia provinciale prossimamente potrà avvalersi di sofisticate attrezzature tecnologiche per l’attività per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti pericolosi e rifiuti domestici, in prossimità di luoghi maggiormente a rischio, nelle aree e strade di competenza del Libero consorzio di Agrigento. Il corpo ha collocato telecamere mobili e cartelli informativi per prevenire il fenomeno.

Le immagini con i trasgressori sono registrate e trasmesse in tempo reale. I cartelli informativi utilizzati sono stati realizzati secondo le prescrizioni della legge in materia di protezione dei dati personali e sono collocati nella zona prima dell’inizio dell’area delle riprese indicando la finalità delle registrazioni.

Il Libero consorzio ha già monitorato diverse strade, riprendendo alcuni soggetti ai quali è stata notificata una sanzione di 600 euro. La Polizia provinciale dispone anche di 5 foto-camere, nel rispetto di quanto stabilito dal Garante per il trattamento dei dati personali.

