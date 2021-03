Agrigento, l'ex ospedale di via Atenea sede del polo universitario

Si torna a parlare di Agrigento come città universitaria. Per farlo occorre portare la sede nel cuore del tessuto urbano ed in questo senso la ristrutturazione dell’Ex ospedale di via Atenea, abbandonato dopo che il nosocomio fu trasferito alla fine degli anni settanta nella parte nuova della città, avrà un ruolo chiave.

«Stiamo rafforzando la nostra presenza su Agrigento – dice il magnifico rettore dell’università di Palermo, Fabrizio Micari – portiamo due nuovi corsi di laurea ed in questa strategia è chiaro che i lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale sono importanti perché credo che l’Università debba essere dentro alla città».

