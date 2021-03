Un uomo di 70 anni di Lucca Sicula è ricoverato all’ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca dopo essere risultato positivo alla variante inglese del Covid. È il primo caso del genere in provincia di Agrigento.

Al momento i sintomi del paziente non hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Nel piccolo comune agrigentino dove risiede l'uomo (1.800 abitanti) al momento non risultano ulteriori positivi al Covid.

