Coronavirus, altri due morti tra Agrigento e Campobello di Licata

Ancora una vittima ad Agrigento che è arrivata a 14 decessi da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus e una a Campobello di Licata che ha raggiunto quota 10 lutti. Sono saliti, complessivamente, a 148 i decessi registratisi - secondo quanto viene riportato dal bollettino dell’Asp - nell’Agrigentino.

Per venerdì, l’azienda sanitaria provinciale effettuando 331 tamponi rino-faringei ha accertato 18 nuovi casi positivi e il totale dei contagiati, sempre da quando c’è l’emergenza sanitaria, è arrivato a 5.823. Ci sono stati inoltre anche 4 nuovi ricoveri e gli ospedalizzati agrigentini, venerdì, risultavano essere 34. Buono il trend di guarigioni: ben 23. In degenza ordinaria-subintensiva ci sono 27 persone. Di queste, 23 sono al San Giovanni di Dio di Agrigento, 3 al Giovanni Paolo II di Sciacca e uno in un ospedale fuori provincia.

