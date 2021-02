Lavori di canalizzazione dell'acqua, chiusa una galleria sulla "Corleonese-Agrigentina"

È stata chiusa la galleria che va dal km 146 al km 147 nella strada statale 118 "Corleonese-Agrigentina": ne dà notizia l'Anas. La chiusura è stata disposta per permettere i lavori per la canalizzazione dell'acqua.

Il traffico viene deviato prima dell'arrivo in galleria verso la viabilità comunale e sul posto sono presenti le squadre dell'Anas per gestire la viabilità. L'Anas assicura che la normale circolazione verrà ripresa nel più breve tempo possibile.

Intanto, nei giorni scorsi l'Anas ha annunciato l'avvio dei lavori per interventi di manutenzione degli impianti tecnologici lungo l'autostrada Catania-Siracusa. I lavori comporteranno la chiusura, nelle notti comprese tra lunedì 22 e sabato 27 febbraio, in fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino successivo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa. Nelle notti comprese tra lunedì 1° marzo e sabato 6 marzo, nella stessa fascia oraria, sarà chiusa la carreggiata in direzione Catania.

