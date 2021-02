Aggredisce e sfregia un giovane, denunciato un minorenne di Favara

Ha 17 anni ed è di Favara il giovane che, sabato pomeriggio, ha fatto finire al pronto soccorso – con gravi ferite al volto – un venticinquenne residente a Montaperto. Il ragazzo, nelle prossime ore, verrà denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo. L’ipotesi di reato che i carabinieri contestano è lesioni personali.

Al venticinquenne, i medici hanno dato 30 giorni di prognosi per la guarigione, il giovane può riportare dei danni permanenti. Ferito ad una mano – e i sanitari dell’ospedale hanno medicato anche il diciassettenne ritenuto l’autore dell’aggressione fatta con un bicchiere di vetro. I militari dell’Arma, intervenuti in piazzale Giglia, sono riusciti a ricostruire cosa è effettivamente accaduto davanti ad un bar.

Pare che il venticinquenne di Montaperto fosse, al bar, in compagnia della fidanzata che è di Favara. All’improvviso alcuni giovani, facenti parte di un gruppetto, avrebbero gratuitamente rivolto qualche battutaccia di troppo. Il venticinquenne s’è naturalmente innervosito e, a quanto pare, tanto lui quanto un altro paio di ragazzi sono usciti fuori dal bar per discutere e chiarire. All’improvviso il diciassettenne di Favara – che era in compagnia dei ragazzi che avevano fatto qualche battuta di troppo – sarebbe uscito fuori dal bar e avrebbe sbattuto in faccia al venticinquenne, fracassandolo, un bicchiere di vetro.

Il venticinquenne è finito subito in ospedale dove i medici hanno anche faticato a tirare fuori le schegge di vetro che gli erano entrate in pieno viso sfregiandolo. Poco dopo al pronto soccorso di contrada Consolida è sopraggiunto, per le ferite alla mano, anche il diciassettenne che, però, avrebbe riferito d’essere caduto con la bicicletta.

Gli investigatori hanno sentito tanto il giovane ferito al volto, quanto alcuni testimoni e hanno, dunque, identificato il presunto autore dell’aggressione.

