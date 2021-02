Droga dalla Spagna ad Agrigento acquistata online: due arresti

Due pacchi di hashish provenienti dalla Spagna sono stati intercettati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento che indagano sugli acquisti di droga fatti online. Due gli arresti, a Licata e a Naro.

A Licata è stato arrestato un trentenne che s'è fatto recapitare un pacco con 200 grammi di hashish, suddiviso in 4 panetti da 50 grammi. Inizialmente l'uomo ha provato a negare che quel pacco fosse stato ordinato da lui, la perquisizione domiciliare ha però permesso di ritrovare un taglierino e un bilancino di precisione.

A Naro, invece, è stato arrestato un ventunenne e denunciato l'amico che era in macchina con lui. I due attendevano l'arrivo del corriere quando sono stati sorpresi, dai carabinieri del Nor, subito dopo aver ritirato il pacco, all'interno del quale c'erano 100 grammi di hashish, suddivisi in due panetti da 50 grammi.

I due arrestati che l'uomo denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Salgono a 7, nel giro di un paio di settimane, gli arresti effettuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento.

