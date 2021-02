Perseguita l'ex e le brucia l'auto: 58enne allontanato da Porto Empedocle

Misura cautelare a Porto Empedocle per un 58enne agrigentino, accusato di perseguitare la ex fidanzata e di averle bruciato l’auto. La polizia di Stato ha eseguito il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri ai luoghi frequentati dalla vittima, nonchè di comunicazioni in forma epistolare, sms, Watshapp, Facebook, telefono o altro. Disposto pure il divieto di dimora a Porto Empedocle, in quanto indagato per atti persecutori, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.

L’uomo nei mesi scorsi aveva intrapreso una relazione sentimentale con una giovane empedoclina, ma durante questo periodo aveva spesso vessato e umiliato la donna. Quando la vittima ha interrotto la relazione, l’uomo ha reagito danneggiandole l’auto, prima con il taglio degli pneumatici e dopo con l’incendio del veicolo.

