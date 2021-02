Agrigento, una nuova mega-discarica nella zona industriale

Mentre una discarica viene rimossa, ne spunta una nuova. Accade ad Agrigento dove ieri è stata scoperta una nuova area invasa da rifiuti di ogni genere, soprattutto ingombranti e plastiche, nella zona industriale della città.

A segnalarla è stata l'associazione ambientalista Mareamico Delegazione di Agrigento: "Gli incivili non sono diminuiti, si sono solo fatti più furbi: invece di abbandonare i rifiuti per strada ora lo fanno in maniera chirurgica, fuori dai centri abitati. Bisogna aumentare i controlli e inasprire le pene", scrive l'associazione in un post su Facebook.

Intanto, ieri, è stata ripulita la storica discarica di via Picone, in pieno centro città, denunciata più volte dalla stessa associazione ambientalista. "Ottimo lavoro, sindaco Francesco Miccichè - sottolinea soddisfatta Mareamico -. Solo dopo pochi giorni dalla ultima segnalazione la discarica è stata eliminata".

