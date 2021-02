Open Arms con 149 migranti, l'Italia assegna Porto Empedocle per lo sbarco

L’Italia ha assegnato Porto Empedocle come porto sicuro per lo sbarco di 149 migranti raccolti dalla nave Open Arms con varie missioni di soccorso nel Mediterraneo negli ultimi giorni di maltempo: lo riferisce il fondatore dell’Ong catalana, Oscar Camps, in un tweet.

In precedenza lo stesso Camps aveva riferito che «a seguito dell’avviso di Alarm phone e diverse ore di ricerca», Open Arms aveva salvato un centinaio di persone, tra cui molte donne e bambini, da un barcone in difficoltà «in SAR Maltese e sotto gli occhi attenti di una motovedetta libica».

