Guasto alla condotta di Canicattì, Campobello e Ravanusa senz’acqua

Un guasto lungo la condotta principale a Canicattì provoca l’emergenza idrica in due paesi vicini, Campobello di Licata e Ravanusa. La Gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9, guidata dal dottor Gervasio Venuti, ha reso noto, infatti, che questa mattina, Siciliacque interromperà l’esercizio della bretella di adduzione tra Canicattì e Campobello di Licata per eseguire una riparazione urgente nei pressi della via Gramsci, nel comune di Canicattì. Pertanto sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Ravanusa e Campobello di Licata alimentati da questo acquedotto.

«Le turnazioni idriche – spiega il commissario Venuti - in programma a Ravanusa e Campobello di Licata, subiranno delle limitazioni o slittamenti, fino al ripristinarsi della regolare fornitura idrica».

