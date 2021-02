Droga a Ribera, 35enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Nel trascorso weekend, a Ribera, i Carabinieri della locale Tenenza, nell’ambito di un servizio svolto con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Palermo, hanno arrestato per spaccio di hashish il 35enne riberese L.G., già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia in materia di droga.

Nell’ultimo mese l’abitazione dell'uomo era stata tenuta sotto osservazione dai militari, i quali avevano notato un viavai di giovani. Alcuni di essi tra l'altro erano stati sottoposti a controllo e trovati in possesso di alcune dosi di hashish.

Da quanto accertato, l'uomo consegnava la droga anche a domicilio. Durante uno dei servizi di osservazione, gli uomini dell'Arma hanno bloccato il 35enne mentre consegnava droga a un ragazzo molto giovane. Immediatamente è scattata la perquisizione: sono trovati 20 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e, ben occultati in un incavo del lavandino del bagno, 3.500,00 euro in banconote di vario taglio, avvolti nel cellophane. L'uomo a quel punto è stato arrestato e poi, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca, è stato messo agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata