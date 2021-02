Ribera, 62 nuovi posti letto all'ospedale Fratelli Parlapiano

All’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera sono pronti i primi posti di degenza ordinaria e in via di ultimazione terapia intensiva e sub-intensiva.

Un sopralluogo è stato effettuato ieri dalla presidente della commissione Sanità dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, che era accompagnata dal direttore sanitario del nosocomio, Salvatore Cascio. «Ho potuto vedere - dice La Rocca Ruvolo - l’avanzamento dei lavori e sono soddisfatta del modo in cui sta procedendo. È sicuramente motivo di soddisfazione vedere 12 posti di degenza ordinari già pronti per essere utilizzati e altri 30 in via di completamento, così come i 10 posti di terapia intensiva e altri 10 di sub-intensiva che stanno per essere completati. Tutto questo è segno che in questi mesi non si è smesso di lavorare. I ritardi erano inevitabili visto che si partiva praticamente da zero.

