Ospedale di Licata, carenza d'organico in ortopedia: arriva un nuovo medico

Nel reparto di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso si registra una carenza nell’organico dei medici, ed il rischio concreto era che i servizi offerti siano destinati ad essere ridotti. La questione è stata affrontata nel corso di un confronto tra il sindaco Pino Galanti e Mario Zappia, commissario straordinario dell’Asp di Agrigento.

«Non appena sono stato informato del rischio di ridimensionamento del reparto di Ortopedia – è il commento del sindaco Galanti –ho incontrato il commissario dell’Asp e gli ho fatto presente la situazione, rilevando che la comunità licatese teme un ridimensionamento del reparto. Il commissario Zappia si è immedesimato nella problematica ed ha disposto che ogni giorno arriverà, dagli altri ospedali agrigentini, un ortopedico che darà manforte ai colleghi licatesi. Nell’attesa di una soluzione definitiva, questo mi sembra un buon inizio». All’incontro ha partecipato anche l’ex primario del Pronto soccorso, oggi assessore della giunta Galanti, Carmelo Castiglione. «Si è trattato di un incontro utile, oltre che cordiale – spiega Castiglione –nel corso del quale abbiamo avuto modo di discutere col direttore Zappia di quelli che sono gli obiettivi sui quali puntare per il rilancio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso».

In particolare si è discusso del piano aziendale e di tutte le sue sfaccettature: organici e servizi. «In considerazione del periodo Covid, che ha determinato la chiusura dei reparti a parenti e visitatori dei ricoverati - aggiunge Castiglione - in via precauzionale, abbiamo chiesto il potenziamento del servizio Oss in tutti i reparti per garantire l’igiene personale dei degenti non autosufficienti». Entro fine mese il Mario Zappia farà conoscere le proprie determinazioni

