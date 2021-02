Netturbini senza salario a Sciacca: ritiro rifiuti a rischio

Devono riscuotere due mensilità, hanno indetto lo stato di agitazione e dunque si potrebbe arrivare allo sciopero degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti a Sciacca. L’iniziativa è della Fiadel Csa, sindacato al quale aderiscono gran parte dei lavoratori impegnati, con il segretario provinciale, Giacomo Caruso.

È stata avviata la cosiddetta procedura di raffreddamento con dichiarazione di volontà di sciopero. Le mensilità non pagate sono quelle di dicembre 2020 e gennaio 2021 per questi lavoratori che sono in forza alle ditte che si sono aggiudicate la gara per lo svolgimento di servizio, ma in comando alle stesse dalla Srr rifiuti Agrigento Ovest. I lavoratori chiedono il pagamento con puntualità degli stipendi per potere far fronte alle esigenze delle loro famiglie.

